نائب: اقليم كوردستان وبغداد لم يتوصلا لأي اتفاق

2020/12/25 | 17:01 - المصدر: NRT عربية

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اكد عضو مجلس النواب عن كتلى التغيير غالب محمد علي، الجمعة، عدم توصل بغداد واربيل الى اتفاق بشأن مستحقات اقليم كوردستان، مبينا ان مستحقات الاقليم في موزانة 2021 يبلغ 13 تريليون دينار.

وكتب محمد علي في تغريدة على تويتر، اليوم (25 كانون الاول 2020)، ، أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد اي اتفاق بين قباد طالباني والحكومة المركزية حول تسليم 250 الف برميل نفط و نصف واردات المنافذ الحدودية".

واضاف، انه بحسب مشورع موازنة 2021، فإن "حكومة العراق سترسل سنويا 13 ترليون دينار إلى اقليم".

واوضح، ان "اعضاء البرلمان من كتلة الاتحاد الوطني لم يوقعوا على الطلب الخاص بنقل رواتب الموظفين من الاقليم الى الحكومة الاتحادية".

وكان نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية قوباد طالباني، قد اعلن الثلاثاء، عن التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية في بغداد.

ا.ح

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