إقليم كوردستان يسجل 3 وفيات و164 إصابة جديدة بالجائحة

2020/12/25 | 17:01 - المصدر: NRT عربية

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و164 إصابة اضافية، و275 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (25 كانون الاول 2020)، ان الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت كما يلي: أربيل 30، السليمانية 37، دهوك 95، كرميان 1، رابرين 1.

وأضاف البيان، ان حالات الشفاء بلغت 275 حالة، توزعت في أربيل 134، السليمانية 15، دهوك 119، حلبجة 1، كرميان 5، رابرين 1.

وأشار إلى ان مستشفيات إقليم كوردستان سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة بالجائحة، وكما يلي، في السليمانية 1، دهوك 1، كرميان 1.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم إقليم كوردستان إلى 102581، منها شفاء 68454 ووفاة 3362 حالة.

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