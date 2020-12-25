2020/12/25 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم

الجمعة، الانباء التي تداولتها وسائل

اعلام عربية حول اخلائها من الموظفين

والعاملين فيها بالتزامن مع قرب حلول

الذكرى السنوية الاولى على عملية

اغتيال الجنرال الايران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية في بغداد تعلق على انباء اغلاقها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الامريكية في بغداد تعلق على انباء اغلاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).