مع قرب اعياد الميلاد... ظواهر فلكية نادرة

2020/12/25 | 17:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهرت بيانات نشرتها وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، اقتراب كويكب، يزيد حجمه عن حجم تمثال الحرية، سيمر بمحاذاة كوكب الأرض يوم الجمعة.

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