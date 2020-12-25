السفارة الامريكية تصدر توضيحا بشأن اخلائها

2020/12/25 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الجمعة، الانباء التي تناقلتها وسائل اعلام بشأن اخلائها من الموظفين والعاملين.

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر انه “نشهد شائعات بأن السفارة قد تم إخلاؤها”.

واضافت “يبقى السفير تولر في بغداد، والسفارة مستمرة في العمل”.

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