استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون أن التاريخ سينظر إلى ترامب على أنه “رئيس فاشل”

2020/12/25 | 17:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة “Suffolk” الأمريكية أن نصف الناخبين المسجلين يقولون إنهم يعتقدون بأن التاريخ سينظر إلى الرئيس دونالد ترامب على أنه “رئيس فاشل”.وعندما سئلوا كيف باعتقادهم سيقيم التاريخ فترة ولاية ترامب، قال ما يزيد عن 50% منهم إنه سينظر إليه على أنه “رئيس فاشل”، وقال 30% إنه سيحكم عليه إما كرئيس “جيد” أو “عظيم”، بينما قال 16% إنه سينظر إليه على أنه رئيس “عادل”.وما يزيد قليلا عن 4% من الذين شملهم الاستطلاع مترددون.وتم تقسيم النتائج بشكل حاد على أسس حزبية، حيث قال 87% من الديمقراطيين إنه سينظر إليه على أنه رئيس “فاشل” وقال 67% […]

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