فتاة مصرية بحالة طبية نادرة مجبرة على مغادرة الولايات المتحدة

2020/12/25 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح تقرير الصحيفة الأميركية، أن البيتار ليس لديها خيارات للعودة إلى الولايات المتحدة في حال مغادرتها، من أجل إجراء العملية الجراحية أو التقديم على برنامج الدكتوراه.

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