مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 عناصر إرهابية شمالي الرمادي

2020/12/25 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، ان جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من القاء القبض على 3 عناصر إرهابية في قضاء هيت شمالي مدينة الرمادي.وذكر اللواء يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “جهاز مُكافحة الإرهـاب يواصل عملياته النوعية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية، حيثُ …

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