السفارة الأميركية في بغداد تنفي إخلاء مبناها من الموظفين وتؤكد مواصلة تولر لمهامه

2020/12/25 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت السفارة الأميركية في بغداد الأنباء التي تحدثت عن إخلاء مبناها من الموظفين على خلفية تهديدات حقيقية باستهدافها من قبل فصائل مسلحة.

وأشار موقع السفارة على توتير في تغريدة مقتضبة إلى وجود شائعات تثار عن إخلاء المبنى كليا من الموظفين، مضيفا أن العمل مستمر في السفارة، كما أن السفير ماثيو تولر مازال يواصل ممارسة مهامه.

هذا وكانت وسائل إعلام عديدة أوردت انباء تتحدث عن استكمال الولايات المتحدة عملية إخلاء الموظفين من سفارتها في بغداد بالتزامن مع عودة صواريخ الكاتيوشا إلى الظهور مجددا في محيطها واقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

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