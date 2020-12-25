وسائل إعلام أمريكية: انفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل

2020/12/25 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا هز في ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.

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