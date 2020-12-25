إصابة ثنائى مانشستر سيتي بفيروس كورونا

2020/12/25 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادى مانشستر سيتي الإنجليزى إصابة كايل ووكر وجابرييل جيسوس لاعبا الفريق بعدما أثبت الاختبارات الطبية التى يجريها الفريق إصابتهما بفيروس كورونا وسيغيبان عن مباراة أمام نيوكاسل.

وقال نادى مانشستر سيتي فى بيان رسمى،"يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أن جابرييل جيسوس وكايل ووكر واثنين من الموظفين قد أثبتت إصابتهم بـ COVID-19.".

وأضاف البيان، "سيراقب جميع الأفراد الأربعة الآن فترة من العزلة الذاتية وفقًا للدوري الممتاز وبروتوكول حكومة المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي، الجميع في النادي يتمنى لزملائنا الشفاء العاجل خلال فترة عيد الميلاد قبل عودتهم إلى العمل والتدريب والمنافسة."

ومن المحتمل أيضًا أن يغيب ووكر وجيسوس عن مباراة إيفرتون في 28 كانون الاول الجاري.

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