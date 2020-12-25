وقفة شبابية في العمارة تستنكر عمليات الاغتيال وتطالب بالافراج عن المتظاهرين المعتقلين

2020/12/25 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم العشرات من الشباب ، وقفة في شارع دجلة وسط مدينة العمارة ، لاستنكار الاغتيالات التي تستهدف المواطنين الابرياء ، والمطالبة بالافراج عن المتظاهرين المعتقلين .وقال عدد منهم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان وقفتنا هذه جاءت لاستنكار عمليات الاغتيال والتصفيات التي تستهدف مواطنين ابرياء في المحافظة".واضافوا :" اننا نطالب ببسط الامن والامان في المحافظة ، بالاضافة الى الافراج عن جميع اخوتنا المتظاهرين المعتقلين"./انتهى

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