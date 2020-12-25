2020/12/25 | 17:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 3 عناصر ارهابية في محافظة الانبار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 ارهابيين في الانبار) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الجهاز في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الجهاز يواصل إقتلاعه لجـذور بقايا عصابـات داعـش الإرهـابية، مبينا انه القى القبض على 3 عناصر إرهابيـة في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي فجر اليـوم.
واضاف الجهاز: ان عملية الاعتقال جاء بعد التوصل أليهم وفق معلوماتٍ إستخبارية دقيقة.
PUKmedia اعلام جهاز مكافحة الارهاب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 ارهابيين في الانبار) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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