اعتقال 3 ارهابيين في الانبار

2020/12/25 | 17:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 3 عناصر ارهابية في محافظة الانبار.

وقال الجهاز في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الجهاز يواصل إقتلاعه لجـذور بقايا عصابـات داعـش الإرهـابية، مبينا انه القى القبض على 3 عناصر إرهابيـة في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي فجر اليـوم.

واضاف الجهاز: ان عملية الاعتقال جاء بعد التوصل أليهم وفق معلوماتٍ إستخبارية دقيقة.

PUKmedia اعلام جهاز مكافحة الارهاب

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