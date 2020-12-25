السفارة الامريكية في بغداد تصدر ايضاحا حول انباء اغلاقها

2020/12/25 | 17:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السفارة الامريكية في العاصمة الاتحادية بغداد، يوم الجمعة، الانباء التي تداولتها وسائل اعلام حول اخلائها من الموظفين والعاملين.

وقالت السفارة في تغريدة على منصة توتير وتابعه PUKmedia، انه نشهد شائعات بأن السفارة قد تم إخلاؤها".

واضافت: "يبقى السفير تولر في بغداد ، والسفارة مستمرة في العمل".

PUKmedia متابعة

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