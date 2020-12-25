السفارة الأميركية في بغداد تصدر توضيحا بشأن إخلاء مبناها

2020/12/25 | 17:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت السفارة الأميركية في بغداد، الجمعة، إخلاء مبناها، مؤكدة انها مستمرة في العمل.

يأتي ذلك عقب انباء تحدثت عن عملية اخلاء قامت بها الولايات المتحدة للموظفين المدنيين من مبنى سفارتها في بغداد بالتزامن مع عودة صواريخ الكاتيوشا للظهور مجددا في محيطها، واقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس.

وكتبت السفارة تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (25 كانون الاول 2020): "نشهد شائعات بأنه تم إخلاء السفارة، السفير ماثيو تولر باقيا في بغداد، والسفارة مستمرة في العمل".

وكانت صحيفة العرب اللندنية، قد قالت اليوم الجمعة (25 كانون الاول 2020) إن الولايات المتحدة استكملت عملية إخلاء الموظفين المدنيين من سفارتها في بغداد بالتزامن مع عودة صواريخ الكاتيوشا إلى الظهور مجددا في محيطها، واقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل، قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، في غارة أميركية في الثالث من كانون الثاني الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها، أن "جزءا من موظفي السفارة الأميركية في بغداد عاد مؤقتا إلى الولايات المتحدة، والجزء الآخر نقل إلى مدينة أربيل الآمنة شمال العراق، فيما نقل الجزء المسؤول عن إدارة الأنشطة الحيوية في العاصمة العراقية إلى موقع بديل".

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