الصحة العالمية تحسم جدل فاعلية لقاحات كورونا مع السلالة الجديدة

2020/12/25 | 17:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت منظمة الصحة العالمية عن تقييماتها لمدى فعالية اللقاحات المضاد لفيروس كورونا في التعامل مع الطفرة الجديدة من الوباء التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا.

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