انفجار قوي يهز احدى الولايات الامريكية

2020/12/25 | 17:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا هز في ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.

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