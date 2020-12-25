السفارة الأميركية في بغداد ترد على

2020/12/25 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السفارة الأميركية في بغداد، الجمعة، الشائعات التي تحدثت عن مغادرة السفر ماثيو تولر أو إخلاء مبنى السفارة، وذلك بعد أيام من هجوم صاروخي استهدف المنشأة الواقعة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية.

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