صور تثير الضجّة.. هل ألقى عراقيون دولارات بأعداد هائلة في الشوارع؟!

2020/12/25 | 17:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسببت صورة لأوراق نقدية من عملة الدولار ملقاة في الشارع، لغطاً واسعاً في صفوف أوساط شعبية عراقية، بعد أن اجتاحت عدداً من منصات التواصل الاجتماعي على إنها ردة فعل للمواطنين احتجاجاً على قرار يقضي بخفض قيمة الدينار مقابل الدولار.

وراجت هذه الصورة على الكثير من الصفحات لكنها في الحقيقة ملتقطة في فنزويلا، عندما حدثت عملية سطوٍ على بنك في فنزويلا ثم قام اللصوص برمي العملة في الشارع كما قام الناس بإحراقها تعبيراً عن غضبهم وليست لعراقيين يقومون برمي الدولارات في الشوارع.

وقد ألقاها اللصوص بعد سرقتها لأنها بلا قيمة، فالأوراق النقدية المرمية في الشوارع تعود لعملة قديمة لا قيمة لها في فنزويلا وتم استبدالها بعملة جديدة.

وليست هذه أول مرة تنتشر فيها الصورة فقد انتشرت في مارس/آذار 2020 تحت عـنوان "في إيطاليا الناس يرمون أموالهم في الشوارع من اليأس"

وتعاني فنزويلا من نقص في المحروقات برغم من أنها تملك احتياطات هائلة من النفط، بسبب تراجع الإنتاج، في أزمة زادها تفشي وباء "كوفيد-19 " ونتائجه الاقتصادية الحادة".

"سبوتنيك"

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