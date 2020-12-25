بنينا اكبر الموانئ عالمياً… السفارة الصينية في بغداد

2020/12/25 | 17:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتبت السفارة الصينية في العراق عبر فيسبوك:

الصين تبني “أكبر الموانئ” عالميا!

قامت الصين ببناء أكبر مجموعة من الموانئ في العالم خلال فترة الخطة الخمسية الـ13 (2016-2020)، وقد لعب التطوير المستمر لقطاع الموانئ دورا رئيسيا في بناء “الحزام_والطريق” والنهوض بـ اقتصاد_الصين.

وصلت سفينة شحن مليئة بخام الحديد مؤخرا من فيتنام إلى ميناء منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوب الصين.



تتمتع مجموعة موانئ خليج بيبو بقوانغشي حاليا بـ52 خطا للشحن البحري، بما في ذلك 28 خطا للتجارة عبر الحدود و19 تربط الصين بدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وقال تشن سي لو، المدير العام للمجموعة: “شهدت المجموعة أسرع تطور خلال فترة الخطة الخمسية الـ13، حيث وصل حجم الشحن الإضافي إلى أكثر من 80 مليون طن، بمعدل نمو سنوي يبلغ 29%”.

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة النقل الصينية، استمر حجم الموانئ في النمو على مدى السنوات الخمس الماضية مع 2530 رصيفا للشحن بالسفن التي يبلغ وزنها 10 آلاف طن.



ومن بين أفضل 10 موانئ في العالم من حيث حجم شحن البضائع والحاويات، تمتلك الصين سبعة من كل فئة.



وتم بناء أكثر من 1500 كيلومتر من الطرق لجمع البضائع وتوزيعها.



وبلغ معدل النمو السنوي لنقل الحاويات بالسكك الحديدية والنقل البحري 20%.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت مدن الموانئ الذكية تطورا ملموسا مع زيادة إنتاج الموانئ.



حيث تم بناء المزيد من الأرصفة غير المأهولة في المدن الساحلية مثل شيامن وتشينغداو بشرقي الصين.

واستفاد ميناء يانغشان الذكي بمدينة شانغهاي والذي تم بناؤه في عام 2017 من تكنولوجيا الأتمتة وحقق نموا في حجم شحن البضائع أثناء جائحة “كوفيد-19”.



يهدف الميناء الذكي إلى تحقيق هدف شحن 4.18 مليون حاوية نمطية لجعل شانغهاي المدينة ذات الأكبر عالميا من حيث حجم شحن الحاويات.

وقال يانغ يان بين، نائب مدير إدارة الأعمال في مجموعة شانغهاي الدولية للموانئ: “لقد وصلنا إلى مستوى جديد يبلغ 40 مليون حاوية نمطية من إجمالي حجم الشحن السنوي بداية من عام 2017”.

خلال فترة الخطة الخمسية الـ13، ضخت الصين استثمارات إجمالية قدرها 364.4 مليار يوان (55.68 مليار دولار أمريكي) في تطوير الموانئ، وبناء خمس مجموعات من الموانئ حول بحر بوهاي، ودلتا نهر اليانغتسي، ودلتا نهر اللؤلؤ، وكذلك المناطق الساحلية الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية.



وتم وضع خطة شاملة لأنظمة النقل الثمانية بما في ذلك الفحم والنفط وخام الحديد والحاويات والحبوب والسيارات ونقل المركبات بالسفن ونقل الركاب، مما يوفر محركات جديدة قوية لنمط التنمية الاقتصادية الجديد في الصين.

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