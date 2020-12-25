تحرير طفل مخطوف والقبض على الخاطف في الزبير

2020/12/25 | 18:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تمكنت الشرطة من تحرير طفل مخطوف والقت القبض على الخاطف في قضاء الزبير غربي البصرة .وذكرت مديرية شرطة محافظة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه :" بعد ورود اخبار عن جريمة الخطف التي حصلت قبل سبعة ايام ، تم استنفار كافة الامكانيات و التحري وجمع المعلومات ".واضافت انه :" تم التعرف على مكان المخطوف في دار غير مسكونة في منطقة حي الشهداء بقضاء الزبير ، وعلى الفور تمت مداهمة المكان من قبل مركز شرطة المربد والقاء القبض على الخاطف وتحرير الطفل"./انتهى

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