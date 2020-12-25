في العراق.. اصابة سائق احدى عجلات رتل التحالف بالسماوة

2020/12/25 | 18:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، بياناً بشأن الاستهداف الذي تعرض له، اليوم الجمعة، رتل تابع لما يسمى بـ"التحالف الدولي لمحاربة داعش" على الطريق ا...

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