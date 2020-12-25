وريث الأسرة الملكية يحدد موعد سقوط النظام السياسي في العراق

2020/12/25 | 18:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقع رئيس الحركة الملكية الدستورية العراقية الشريف علي بن الحسين، الجمعة، سقوط النظام السياسي في العراق قبل نهاية الصيف القادم، مؤكدا على عدم تمكن بغداد من تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال الشريف علي بن الحسين خلال حوار تلفزيوني، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (25 كانون الاول 2020)، إن "النظام السياسي في العراق سيسقط قبل نهاية الصيف القادم، والنظام السياسي لن يستطيع دفع رواتب الموظفين، ودخلنا في العد التنازلي، واللعبة انتهت".

من جهته كشف عضو مجلس النواب محمد إقبال عن أنباء بشأن فرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي العراقي.

وكتب اقبال في تغريدة على تويتر، إن "البنك المركزي العراقي قد يكون في مرمى الخزانة الأميركية".

كما واتهمت النائبة اكتفاء الحسناوي الحكومة العراقية بالعمالة حيث قالت في تغريدة انه "بين انعدام الرؤية السياسية والاقتصادية واللامبالاة بهموم الشعب..



الحكومة تخفض قيمة العملة الوطنية وتُجوّع الناس إجلالا للدولار، أي عمالة أكبر من هذه؟".

ا.ح

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