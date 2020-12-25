اتحاد الغرف التجارية يستنكر بيع المواد بسعر صرف الدولار السابق ويهدد بغلق الاسواق

2020/12/25 | 18:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

استنكر اتحاد الغرف التجارية العراقية، الجمعة، اجبار التجار على بيع المواد والبضائع باسعار صرف الدولار السابق، مهددا بغلق الاسواق والمحال ومنافذ البيع في حال الاستمرار بـ"الاجراءات التعسفية".

وقال رئيس الاتحاد، عبدالرزاق الزهيري، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (24 كانون الاول 2020)، انه "نستنكر وندين بأشد العبارات التصرفات والاجراءات التي تقوم بها الجهات الامنية في كافة محافظات العراق من اجبار التجار الشرفاء على بيع المواد والبضائع بسعر الصرف المعتمد من البنك المركزي بـ1190".

وأضاف الزهيري، انه "بالرغم من اعمام البنك المركزي المرقم 2440/1/6 في 20-12-2020 الذي قرر وبشكل رسمي اعتماد سعر صرف بـ 1470 دينار عراقي لكل دولار اميركي مشترى من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي والاشارة الى ان هذا السعر المعتمد هو ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير".

وتابع، ان "هذه الاجراءات التعسفية غير الدستورية او القانونية أنما هي تعيدنا الى عصر الدكتاتورية وسلطة الدولة التي لاتحترم الحقوق والحريات وهي مؤشر خطير للغاية على مدى محاولة حرف مسار الاصلاح الاقتصادي وتحميل التجار السياسات الفاشلة والاخفاق في ملف الامن الغذائي من قبل القائمين عليه".

وأوضح الزهيري، أن "اعمام مجلس القضاء الاعلى فسر وطبق بصورة خاطئة من جهات انفاذ القانون اذا انه لايعني ايقاف التجار الشرفاء بل مراقبة الاسعار ومنع المضاربة وليس اجبار التجار على البيع باسعار توازي سعر الصرف السابق 1190 الذي غادره البنك المركزي بموجب اعمامه اعلاه".

وبين، أن "سعر الصرف الجديد وما له من أثار سلبية على التجار تم قبوله على مضض على الرغم من تفاجئنا به ولم يكن بصورة تدريجية للاستعداد له".

وأشار الزهيري، إلى ان "تدخل هذه الجهات التعسفي والاجراءات المتخذة بحق التجار تدعونا الى الوقوف كمنظمة مهنية اقتصادية ترعى التجار وتنهض بالاقتصاد لتوفير المواد الاساسية للمواطن العراقي محققين العيش الكريم الذي عجزت الدولة بمؤسساتها عن توفيره له".

ومضى في حديثه "وليس منة من التجار أن تستذكر الحكومة مواقف هذا القطاع الشريف في مواجهت وباء كورونا وما بذله للتخفيف من أثاره على المواطن الكريم".

واختتم الزهيري، بالقول ان "استمرار هذه الاجراءات التعسفية وفي حالة عدم الكف عنها وايقافها ستؤدي بنا الى ان نقرر وعلى مضض بغلق الاسواق والمحال ومنافذ البيع حفاظا على كرامة وهيبة القطاع التجاري الخاص الذي كان له دور مشرف وريادي في دعم الدولة في أزماتها".

وفي (19 كانون الاول 2020)، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:

1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية.

1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف.

1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.

وعزا البنك المركزي في بيان، انه قرر تعديل سعر صرف العملة الأجنبية لتفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، مبينا، إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة، مؤكدة ان هذا التغيير (التخفيض) في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر.

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