رقائق شيبس البطاطا ممنوعة في منفذ طريبيل

2020/12/25 | 18:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اتلفت مواد غذائية من رقائق شيبس البطاطا غير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ طريبيل الحدودي.

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