2020/12/25 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الأنبار.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ طريبيل بمحافظة الأنبار، قامت باتلاف مواد غذائية (رقائق شيبس البطاطا) لتلفها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري”.

واضافت انه “تمت عملية الائتلاف وفق محضر اصولي من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها من الجهات المعنية والمختصة في المنفذ الحدودي”.

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