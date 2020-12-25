إصابات كورونا في العراق تقترب من 590 ألفاً.. ومعدل الشفاء يصل إلى 89.6%

2020/12/25 | 18:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 1140 إصابة جديدة بكورونا، فضلاً عن وفاة 11 حالة جراء الإصابة بالفيروس.وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الإصابات في العراق إلى 589943 حالة.وصعدت إجمالي الوفيات جراء الإصابة …

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