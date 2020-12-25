أمريكا.. انفجار اليوم متعمد وحصيلة أولية لضحايا

2020/12/25 | 18:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت الشرطة أن انفجار السيارة الذي وقع اليوم الجمعة في مدينة ناشفيل بولاية تنيسي الأميركية (جنوب شرقي الولايات المتحدة) كان متعمدا.وقالت الشرطة إن مكتب التحقيقات الفدرالي يشارك في التحقيقات بشأن الانفجار الذي تسبب في أضرار بعدة مبان، واحتراق ما لا يقل عن 4 سيارات.وأفادت الانباء استنادا إلى تقارير أولية بأن هناك سيارات أخرى مشبوهة في المنطقة التي تقع فيها الانفجار الذي أسفر، وفق حصيلة أولية، عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفى.وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن سيارة انفجرت وسط المدينة مما أسفر عن أضرار مادية.وقالت المصادر نفسها إن الشرطة أخلت المنطقة وطوقت موقع الانفجار، […]

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انفجار اليوم متعمد وحصيلة أولية لضحايا أولاً على الايام نيوز.

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