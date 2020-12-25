توخيل مرشح ساخن لتدريب برشلونة

2020/12/25 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

بات الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أحد المدربين المرشحين لقيادة برشلونة خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن المسار الأكثر سخونة لتوخيل عقب ترك باريس، أن ينتقل لقيادة برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان".

وأشارت إلى أن" ذلك سيكون عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة برشلونة، بالإضافة إلى إقامة مواجهة البارسا وسان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأوضحت أن" التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعد أيضًا من الأهداف البارزة لدى توماس توخيل".

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