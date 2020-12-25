2020/12/25 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | انفجار يهز مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الامريكية يسفر عن اصابة 3 أشخاص

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