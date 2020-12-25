2020/12/25 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- زار مدير شؤون الشهداء والجرحى الاستاذ زامل الساعدي عددا من عوائل الشهداء المسيحيين بمناسبة اعياد الميلاد ومولد السيد المسيح عليه السلام حيث قدم الاستاذ الساعدي التهاني والتبريكات لعوائل شهداء الطائفة المسيحية وكذلك استمع الى طلباتهم واحتياجاتهم وابلغهم ان باب مديرية شؤون الشهداء والجرحى مفتوح لجميع العوائل في كل الاوقات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير شؤون الشهداء والجرحى يزور عددا من عوائل الشهداء المسيحيين بمناسبة اعياد الميلاد المركز الخبري الوطني.

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