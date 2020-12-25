العراق يصدر الفي طن من الطماطم الى السعودية

2020/12/25 | 18:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة (25 كانون الأول 2020)، الموافقة على ارسال 2000 طن من الطماطم الى السعودية لأول مرة منذ عقود.

وقالت الوزارة في بيان ، إن “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وافق على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية”.

وبينت ان “التصدير سيتم عبر منفذ عرعر الحدودي” الذي افتتح حديثا.

وفي تشرين الثاني الماضي قال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف، إن الوزارة لم تفتح الاستيراد لمحصول الطماطم منذ عامين، مؤكداً أن انتاج الطماطم بدأ بتزايد بشكل سريع في محافظتي النجف وكربلاء، مشيرا في ذلك الحين الى امكانية تصديره.

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