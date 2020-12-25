2020/12/25 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يصدر 2000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية

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