افتتاح معمل جديد للاوكسجين الطبي في مستشفى الفلوجة

2020/12/25 | 18:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، افتتاح معملا للاوكسجين الطبي في مستشفى الفلوجة التعليمي.

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