بالوثيقة.. تحذير استخباري جديد من استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد

2020/12/25 | 18:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر تقرير الاجهزة الاستخباراتية العراقية، مجدداً من مخطط لاستهداف المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد ومطار بغداد الدولي.

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