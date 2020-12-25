العراق يصدر 2000 طن من الطماطم إلى السعودية عن طريق منفذ عرعر

2020/12/25 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم، الى المملكة العربية السعودية، عن طريق منفذ عرعر الحدودي.

وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزير الزراعة، محمد الخفاجي، وافق اليوم الجمعة، على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم، الى المملكة العربية السعودية، عن طريق منفذ عرعر الحدودي”.

واضاف البيان ان “الكميات المصدرة هي من الفائض عن الإستهلاك المحلي، وفي اطار تعظيم موارد الدولة”.

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