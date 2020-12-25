العراق يصدر 2000 طن من الطماطم إلى السعودية

2020/12/25 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافق وزير الزراعة محمد الخفاجي، على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم إلى المملكة العربية السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الزراعة وافق على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم، الى المملكة العربية السعودية، عن طريق منفذ عرعر الحدودي، ومن الفائض …

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