السفارة الأمريكية تؤكد استمرارها بالعمل وتنفي إخلائها للموظفين والعاملين

2020/12/25 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت السفارة الامريكية في بغداد، الجمعة، الانباء التي تداولتها وسائل اعلام حول اخلائها من الموظفين والعاملين.وقالت السفارة في تغريدة على توتير انه “نشهد شائعات بأن السفارة قد تم إخلاؤها”.واضافت “يبقى السفير تولر في بغداد ، والسفارة مستمرة في العمل”.

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