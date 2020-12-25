عاجل | الشرطة الامريكية: التحقيقات الأولية تشير الى وجود سيارة مشبوهة اخرى وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي

2020/12/25 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

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الشرطة الامريكية: التحقيقات الأولية تشير الى وجود سيارة مشبوهة اخرى وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي

وكالات امريكية: انفجار سيارة وسط مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي والشرطة تخلي المنطقة

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