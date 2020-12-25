الزراعة تعلن الموافقة على تصدير 2000 طن من الطماطم إلى السعودية

2020/12/25 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن موافقتها على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية عبر منفذ عرعر الحدودي.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير الزراعة وافق على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم إلى المملكة العربية السعودية، عبر منفذ عرعر الحدودي".

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