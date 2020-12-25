2020/12/25 | 18:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوعز قائد شرطة الأنبار هادي رزيج كسار، باتخاذ اجراءات "صارمة" ضد رافعي الأسعار في الأسواق.

وظهر كسّار في مقطع مصور، رصده "ناس" الجمعة (25 كانون الأول 2020)، يظهر فيه وهو يتوسط عدد من رجال الأمن ويطالبهم بحملة "صارمة وقاسية" بحق كل من يتسبب برفع الاسعار.

وطالب كسار، باعتقال جميع التجار الذين وصفهم بـ "الجشعين" وتوقيفهم في المراكز الأمنية.

واستخدم إعلام مديرية الشرطة نغم أغنية حربية قديمة، في خلفية فيديو جولة رزيّج، فيما يبدو أنها محاولة لإظهار الحزم!.

للمزيد: تفاصيل أسعار المواد الغذائية هذا اليوم..



جولة ’ناس’ في العاصمة بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على نغم ’لا والله والعباس’.. قائد شرطة الأنبار ’يصول’ في الأسواق (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على نغم ’لا والله والعباس’.. قائد شرطة الأنبار ’يصول’ في الأسواق (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).