رداً على دعوة تنظيف الجمعية العمومية عبد الاله يطالب درجال باثبات براءته من قضية 1990

2020/12/25 | 18:51 - المصدر: سفن سكاي

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هاجم رئيس اتحاد السباحة المركزي السابق سرمد عبد الاله المسؤول الاول في الرياضة العراقية في إشارة الى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال رداً على تصريحات الاخير بشأن تنظيف الجمعية العمومية من الذين صدر بحقهم قيود جنائية او مخالفات لضوابط لجنة الاخلاقيات في اللجنة الاولمبية الدولية في إشارة ايضا لسرمد عبد الاله .

وقال عبدالاله : المسؤول الأول عن الرياضة والشباب خرج ليلة أمس وأكد في تصريحات تلفزيونية على ضرورة ان يكون المرشح للانتخابات القادمة (clean) بحسب وصفه وان يكون غير مخالف لمدونة الاخلاقيات ، والاشارات كانت واضحة لمن يقصد في تصريحه .

واضاف : أنا بدوري اطالبه ان يبرهن للشارع الرياضي برائته وان يثبت بانه (clean) في الاتهامات الموجهة بنقل الامتعة والاغراض التابعة للاندية والاتحادات الكويتية الى العاصمة العراقية وايداعها في مخازن اللجنة الاولمبية العراقية والمزارع التابعة للرئيس.

واختتم عبد الاله حديثه قائلاً : مع العلم ان الشخص الثاني الذي كان يرافقه في هذه المهمة السيد حاتم شريف الذي يشغل منصب الامين العام المساعد في ذلك الوقت كان جيراننا في منطقة حي الشباب / السيدية ومن طبقة متوسطة ، وبعد اكمال المهمة تمكن من شراء عقار مساحته 800 متر قرب مطعم الساعة في المنصور ، والحليم تكفيه الاشارة .

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