لبنان تسجل إصابة بسلالة كورونا الجديد

2020/12/25 | 18:53 - المصدر: يس عراق

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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن.

وقال حسن في تغريدة عبر “تويتر”: “تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في الرحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 ديسمبر”.

ودعا الوزير “الوافدين من المملكة المتحدة، خاصة على متن الرحلة المذكورة، وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية”، وأكد أن الوزارة تتابع هذه الحالة والمخالطين.

تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في ٢١ كانون الأول.



نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين.

— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 25, 2020

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