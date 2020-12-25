أسباب تجعلك تستمر ارتداء الكمامة بعد تلقي اللقاح

2020/12/25 | 18:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]مع بدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم، يحذر خبراء الصحة من أن ينتاب الناس شعور زائف بالأمان ويتخلون عن التدابير الصحية التي يوصى بها وخاصة ارتداء الكمامة حتى بعد أخد جرعة اللقاح.

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