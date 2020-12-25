قائد شرطة الانبار يوجه بشن حملة امنية لاعتقال التجار المحتكرين للمواد الغذائية واحالتهم الى القضاء

2020/12/25 | 18:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

وجه قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ، الجمعة، القوات الامنية الى شن حملة امنية واسعة النطاق الاسواق المحلية لاعتقال كل تاجر يحاول احتكار المواد الغذائية والانشائية والسلعة المختلفة لغرض رفع قيمتها الشرائية بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار .

وقال رزيج في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” اوامر صدرت الى منتسبي قيادة شرطة الانبار بشن حملة امنية على كافة الاسواق والمحال التجارية في عموم مدن الانبار لاعتقال كل من يحاول احتكار او رفع اسعار المواد الغذائية والمواد الانشائية والسلع الاخرى لغرض رفع قيمتها الشرائية للحصول على ارباح طائلة على حساب المواطن البسيط “.

واضاف ان” هذا الاجراء جاء على خلفية وصول اوامر من القضاء الاعلى بملاحقة التجار الجشعين الذين يستغلون المواطنين من خلال رفع اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى ، مؤكدا ان القوات الامنية ستقوم بإحالة كل المتلاعبين من تجار المواد الغذائية الى القضاء وحسب الاوامر الصادرة من الجهات المختصة “.

يشار الى ان اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى شهدت ارتفاع غير مسبوق في اسواق الانبار “.



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