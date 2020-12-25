حارس مرمى “هداف” يترشح لمنصب رئاسة دولته

2020/12/25 | 19:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن حارس مرمى منتخب باراغواي السابق الشهير، خوسيه لويس تشيلافيرت، ترشحه لانتخابات رئاسة بلاده، المقررة بعد عامين في 2023.ونشر الأسطورة تشيلافيرت، البالغ 55 عاما من العمر، صورة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليها قائلا:”فخور لانتمائي لبلدي، تشيلا رئيسا”.ويبدو أن “تشيلا” الشهير يسير على خطى المهاجم الدولي الليبيري السابق جورج وياه، أفضل لاعب في العالم عام 1996، الذي بات رئيسا لبلاده منذ ثلاث سنوات.واشتهر خوسيه لويس تشيلافيرت بتسجيله للأهداف من ركلات الجزاء والركلات الحرة، حيث أحرز خلال مسيرته الاحترافية 62 هدفًا.وفاز تشيلافيرت في مسيرته بـ12 لقبا وحصل على لقب أفضل حارس مرمى […]

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