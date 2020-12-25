2020/12/25 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اكد قيادي في الحشد الشعبي :" ان القوات الامنية المشتركة تمكنت من تأمين المناطق الملتهبة ضمن حوض شمال المقدادية في محافظة ديالى ".وقال زحام الجبوري القيادي في الحشد الشعبي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قطعات عسكرية مشتركة من لواء نداء ديالى للحشد الشعبي والتشكيلات الامنية الاخرى ،نجحت في تأمين المناطق الساخنة الممتدة من قاطع شمال المقدادية وشمال شرق ناحية المنصورية وتحجيم تحركات ارهابيي داعش عبر المفارز المتحركة والرصد بالكاميرات الحرارية المتطورة الى جانب العمليات النوعية المباغتة".واضاف :" ان مناطق حوض شمال المقدادية لم تشهد اي خروقات امنية منذ اشهر واصبحت من المناطق المؤمنة والمغلقة امام محاولات الارهابيين التسلل الى المنطقة ، الى جانب عمليات التحصين والعمليات المباغتة التي اثمرت عن تطهير مناطق ساخنة كانت معاقل رئيسة لداعش "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي : تأمين المناطق الملتهبة في حوض شمال المقدادية بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي : تأمين المناطق الملتهبة في حوض شمال المقدادية بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).