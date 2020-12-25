القبض على رجل حاول قتل ابنه رمياً بالرصاص في العمارة

2020/12/25 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت قوات الشرطة القبض على رجل حاول قتل ابنه رمياً بالرصاص، بسبب مشاجرة جرت بينهما في منزلهما في العمارة مركز محافظة ميسان.وذكر بيان لمديرية الشرطة :"ان العملية تمت بعد تلقي شرطة النجدة بلاغا عن تعرض احد المواطنين الى ضرب واعتداء من قبل والده ، محاولا قتله بواسطة سلاح ناري (مسدس) ".واضاف :" ان شرطة النجدة توجهت الى مكان الحادث والقت القبض على المتهم (الاب) قبل وقوع جريمة القتل"./انتهى

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