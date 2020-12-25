شاهد.. القواعد الأميركية في العراق تدخل حالة التأهب لهذا السبب

2020/12/25 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر اعلامية عن إجلاء جميع موظفي السفارة الاميركية في العاصمة العراقية بغداد، باستثناء السفير ومرافقيه، كما اشارت المصادر الى اعلان حالة التأهب...

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