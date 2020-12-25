انفجار سيارة بمدينة ناشفيل الأميركية والشرطة تؤكد أنه عمل متعمد (فيديو)

2020/12/25 | 19:03 - المصدر: NRT عربية

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انفجرت سيارة بمدينة ناشفيل بولاية تيسني الاميركية، اسفر عن اصابة 3 اشخاص تم نقلهم الى المستشفى، والشرطة تؤكد انه كا عملا متعمدا.

وقالت الشرطة المحلية في بيان، اليوم (25 كانون الاول 2020)، إن مكتب التحقيقات الفدرالي "إفي بي آي" (FBI) يشارك في التحقيقات بشأن الانفجار الذي تسبب في أضرار بعدة مبان، واحتراق ما لا يقل عن 4 سبارات".

واضافت، انه "وفق حصيلة أولية، عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفى.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن سيارة انفجرت وسط المدينة مما أسفر عن أضرار مادية.

وقالت المصادر نفسها إن الشرطة أخلت المنطقة وطوقت موقع الانفجار، بينما أظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على موقعي فيسبوك وتويتر ألسنة دخان ولهب تتصاعد من المنطقة.

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